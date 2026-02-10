ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ФНС РОССИИ

Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с заместителем руководителя Федеральной налоговой службы России Юлией Шепелевой. Глава государства выразил признательность российской стороне за поддержку и предоставление безвозмездной технической помощи, направленной на модернизацию налоговых органов республики.

Он подчеркнул, что подписание Соглашения об оказании безвозмездной технической помощи открывает для абхазских налоговиков доступ к передовой налоговой системе.

По словам Бадры Гунба, внедрение российских цифровых инструментов и запуск пилотного проекта на территории республики позволят существенно повысить качество налогового администрирования и обеспечить рост доходной части бюджета.

«Это обоюдное движение сторон навстречу друг другу, направленное на создание наиболее благоприятных условий для развития наших государств. Для нашей налоговой системы это особые возможности. Мы высоко ценим тот уровень взаимодействия, который сегодня наладился между нашими ведомствами», – сказал Бадра Гунба.

Глава государства подчеркнул вклад первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и его всестороннюю поддержку в реализации этого проекта, а также личный вклад руководителя ФНС России Даниила Егорова в запуск данной инициативы.

Замруководителя Федеральной налоговой службы РФ Юлия Шепелева отметила, что официальному подписанию Соглашения предшествовал период тесного и конструктивного диалога между ведомствами. Она подчеркнула, что российская сторона намерена интегрировать в налоговую систему Абхазии лучшие наработки и международный опыт, накопленный ФНС России.

«Все обязательства, зафиксированные в Соглашении, будут выполнены нами качественно и в срок. Для реализации намеченных мероприятий нам важна поддержка руководства республики и слаженная работа с абхазскими коллегами. Мы уверены в успехе нашего взаимодействия», – сказала Юлия Шепелева.

Она передала приветственные слова от руководителя ФНС Даниила Егорова, отметив, что он уделяет большое внимание международным проектам с дружественными странами и планирует посетить Абхазию. Также Юлия Шепелева отметила значимую поддержку, которую оказывает данному направлению Сергей Кириенко.

Замруководителя ФНС РФ добавила, что между ведомствами уже налажен отличный диалог и российские коллеги приложат все усилия, чтобы сотрудничество принесло максимальные результаты.

Ранее министр по налогам и сборам Абхазии Эдгар Бения и руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров подписали Соглашение об оказании Россией безвозмездной технической помощи Абхазии для совершенствования системы налогового администрирования.