ГЕРМАН КАЧАРАВА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА

Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ об освобождении от исполнения обязанностей главы администрации Ткуарчалского района Исидора Дочия в связи с истечением срока полномочий. Другим указом главы государства исполняющим обязанности главы администрации Ткуарчалского района назначен Герман Качарава.

***

Качарава Герман Вячеславович родился 1 февраля 1993 года в городе Ткуарчал.

В 2010 году окончил Ткуарчалскую ср. школу №4 им.Б.Шинкуба.

С 2010 по 2015 гг. учился в Абхазском Государственном университете на Агроинженерном факультете, по специальности «Электроэнергетика».

Являясь студентом, в 2013 году устроился на работу в Ткуарчалский филиал РУП «Черноморэнерго» (Ткуарчалская РЭС) в должности электромонтёра.

Успешно завершив учебу в университете, с 2015 по 2016 гг. проходил службу в рядах Вооруженных сил Абхазии. Завершил службу в звании лейтенанта запаса.

С 2017 года начал работать в РУП «Черноморэнерго» в оперативно-диспетчерской службе, в должности инженера-диспетчера.

С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя директора в Ткуарчалском филиале РУП «Черноморэнерго».

С 2022 года по настоящее время – депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия. Член парламентских комитетов по экономической политике, реформам и информационным технологиям, по культуре, делам молодежи и спорту.