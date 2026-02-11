 

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВИЛ И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Новости Среда, 11 февраля 2026 12:21
ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВИЛ И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба представил нового и.о.главы Администрации Гудаутского района Астамура Аргун. Глава государства поблагодарил за работу Валерия Авидзба, занимавшего пост в течение полутора лет, и отметил, что Гудаута всегда занимала важное место в развитии страны, сохранении абхазской культуры и традиций.

Не раз именно здесь решалась судьба всего народа, в том числе в период Отечественной войны народа Абхазии.

Он напомнил, что 2026 год объявлен Годом села. При этом, подчеркнул Бадра Гунба, это не значит, что после его окончания селам будет уделяться меньше внимания.

Глава государства пожелал успехов новому и.о. главы района Астумуру Аргун и выразил уверенность в том, что сообща удастся решить много проблем в разных сферах.

