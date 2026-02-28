МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: В АБХАЗИИ ЗАПУСТЯТ НОВУЮ ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

«Как уже отметил Бадра Зурабович, в центре нашего внимания сегодня были вопросы экономики и развития республики. В первую очередь мы проинспектировали проекты, реализованные в рамках программы льготного кредитования, запущенной несколько лет назад по прямому поручению президента России. Мы посетили контейнерный терминал, предназначенный для перевалки грузов в интересах экономик Абхазии и России.

Также осмотрели молокозавод, который готовится к запуску. По разным оценкам, предприятие покроет от четверти до половины потребностей местного рынка, включая спрос со стороны туристов. Завод будет работать как на привозном, так и на местном сырье, что, мы рассчитываем, даст импульс развитию молочного животноводства и строительству новых ферм в республике.

Кроме того, мы посетили новый винзавод, ориентированный на собственную сырьевую базу. Под проект уже заложены обширные виноградники. Это перспективное производство, нацеленное в том числе и на российский рынок», – сказал глава Минэкономразвития РФ журналистам на пресс-подходе после встречи с руководством Абхазии.

Решетников особо отметил качественный рост абхазского бизнеса.

«Предприниматели видят перспективу, готовы работать в конкурентных условиях на сложных рынках и выстраивать долгосрочное стратегическое партнерство с российскими коллегами. Это компетентные, глубоко погруженные в производство и рынок люди», – сказал министр.

По мнению Решетникова, этот такой позитивный опыт крайне важен в преддверии запуска новой программы льготного кредитования, поддержанной президентом Владимиром Путиным.

«Наша задача на ближайшие месяцы — отобрать аналогичные проекты и надежных партнеров, способных довести их до реализации», – сказал он.

Максим Решетников сообщил о запуске в Абхазии крупных программ. Одна из них касается поддержки малого и среднего предпринимательства через субсидирование процентных ставок.

«Одновременно это станет стимулом для развития местного финансового сектора: мы понимаем, что локальным банкам пока не хватает опыта кредитования и ликвидности, поэтому данные вопросы также остаются в нашей повестке», – сказал Решетников.

Другая программа касается сферы туризма, а именно поддержки модульных нестационарных гостиниц.

«Эти гостиницы быстро возводятся из готовых конструкций, но при этом по уровню комфорта не уступают обычным. Наша задача уже в этом году отобрать проекты и по максимуму их развернуть. При этом мы рассчитываем на развитие таких проектов именно в восточных регионах страны», – сказал министр.

Решетников отметил важность органичного развития всех регионов Абхазии.

«Российские инвесторы вложили значительные средства в аэропорт, и теперь наша общая задача – обеспечить окупаемость этих инвестиций. Это полностью совпадает со стратегией руководства Абхазии. Сейчас мы обсуждаем конкретные шаги по ускорению текущих процессов. Подтверждаю: уровень нашего взаимодействия беспрецедентен. Мы работаем в ежедневном контакте. Все вопросы находятся на личном контроле президента РФ, мы получаем всестороннюю поддержку от Администрации президента в лице Сергея Владиленовича Кириенко, а Межправкомиссия под руководством Александра Валентиновича Новака обеспечивает постоянную реализацию этих проектов», – отметил министр.