 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ДЕЛБА И РЕШЕТНИКОВ ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТ «CHALET BRIDGE»

Новости Воскресенье, 01 марта 2026 14:03
ДЕЛБА И РЕШЕТНИКОВ ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТ «CHALET BRIDGE»

Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников осмотрели территорию объекта «Chalet Bridge» в Бзыбском ущелье Гудаутского района.

На территории глэмпинга состоялась рабочая встреча по вопросам развития туристической отрасли Абхазии, в числе которых меры поддержки глэмпинга, увеличение туристического потока через авиасообщение, увеличение количества бортов, субсидии перевозчикам, реализация туристических продуктов с использованием авиасообщения.

Во встрече приняли участие посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр туризма Астамур Логуа, представители турфирм Абхазии и России.

Объект был открыт в январе 2023 года. Отель работает круглый год.

«Chalet Bridge» – пример реализации проектов по созданию глэмпинг-отелей. Для отдыхающих построены 19 домиков, имеются ресторан. четыре бассейна, предусмотрены спа-процедуры.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 01 марта 2026 14:08

