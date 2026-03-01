ДЕЛБА И РЕШЕТНИКОВ ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТ «CHALET BRIDGE»
Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников осмотрели территорию объекта «Chalet Bridge» в Бзыбском ущелье Гудаутского района.
На территории глэмпинга состоялась рабочая встреча по вопросам развития туристической отрасли Абхазии, в числе которых меры поддержки глэмпинга, увеличение туристического потока через авиасообщение, увеличение количества бортов, субсидии перевозчикам, реализация туристических продуктов с использованием авиасообщения.
Во встрече приняли участие посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр туризма Астамур Логуа, представители турфирм Абхазии и России.
Объект был открыт в январе 2023 года. Отель работает круглый год.
«Chalet Bridge» – пример реализации проектов по созданию глэмпинг-отелей. Для отдыхающих построены 19 домиков, имеются ресторан. четыре бассейна, предусмотрены спа-процедуры.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
