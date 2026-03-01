ВАРАЗДАТ МИНОСЯН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 35-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА АБХАЗИИ

Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Торжественное собрание, посвященное 35-летию Национального банка и банковской системы Абхазии состоялось в конференц-зале Кабинета министров 28 февраля. Поздравить банковских работников пришли президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Вараздат Миносян, руководство Конституционного, Верховного и Арбитражного судов республики, депутаты, члены правительства, работники и ветераны финансовой отрасли.

На торжественном мероприятии присутствовали гости – заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Белов и председатель Центрального банка Южной Осетии Сослан Бекоев.

Председатель Нацбанка Беслан Барателиа в своем выступлении отметил исключительную роль главного финансового института в жизни страны.

«Создание Национального банка 35 лет назад стало фундаментом экономической независимости Абхазии и ключевым этапом в укреплении основ суверенного абхазского государства. Она развивалась вместе со страной, проходя через тяжелейшие испытания: Отечественную войну народа Абхазии 1992–1993 годов, послевоенную разруху и экономическую блокаду. Но благодаря профессионализму, ответственности и преданности делу тех, кто стоял у ее истоков, система смогла выстоять и продолжить свое развитие. Мы должны помнить имена основоположников современной банковской системы Абхазии. Даже в период активных боевых действий, в сложнейших условиях, банковская система продолжала функционировать. Многие сотрудники банковской системы того героического периода до сих пор продолжают трудиться на благо нашей Родины, и некоторые из них сегодня присутствуют в этом зале», – сказал Беслан Барателиа.

«Сегодня банковский сектор является важнейшей отраслью национальной экономики и значимым источником доходов государственного бюджета. По итогам прошлого года кредитные организации республики перечислили в бюджетную систему Абхазии более 400 миллионов рублей», – отметил в своем выступлении председатель Нацбанка.

Президент Бадра Гунба поздравил Нацбанк Абхазии с 35-летием. Он подчеркнул значимость и достижения финансового учреждения в экономическом развитии страны и выразил благодарность всем работникам и ветеранам банковской отрасли за их труд и преданность делу.

«За прошедшие десятилетия банковская система стала одной из ключевых опор государственности, фундаментом финансовой стабильности и социально-экономического развития нашей страны. От её устойчивости и эффективности напрямую зависят инвестиционный климат, поддержка предпринимательства, реализация важных государственных программ и благополучие граждан. Благодаря последовательной и профессиональной деятельности Национального банка, в Абхазии сформирована современная банковская система, отвечающая требованиям времени и стратегическим задачам развития государства. Сегодня Национальный банк играет определяющую роль в обеспечении надежности и прозрачности всего финансового сектора», – отметил президент.

Указом президента за вклад в развитие финансовой системы Беслан Барателиа, Эмма Тания и Эмма Харчилава были награждены орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») III степени.