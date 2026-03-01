 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВАРАЗДАТ МИНОСЯН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 35-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА АБХАЗИИ

Новости Воскресенье, 01 марта 2026 14:09
Оцените материал
(0 голосов)
ВАРАЗДАТ МИНОСЯН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 35-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА АБХАЗИИ

Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Торжественное собрание, посвященное 35-летию Национального банка и банковской системы Абхазии состоялось в конференц-зале Кабинета министров 28 февраля. Поздравить банковских работников пришли президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Вараздат Миносян, руководство Конституционного, Верховного и Арбитражного судов республики, депутаты, члены правительства, работники и ветераны финансовой отрасли.

На торжественном мероприятии присутствовали гости – заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Белов и председатель Центрального банка Южной Осетии Сослан Бекоев.

Председатель Нацбанка Беслан Барателиа в своем выступлении отметил исключительную роль главного финансового института в жизни страны.

«Создание Национального банка 35 лет назад стало фундаментом экономической независимости Абхазии и ключевым этапом в укреплении основ суверенного абхазского государства. Она развивалась вместе со страной, проходя через тяжелейшие испытания: Отечественную войну народа Абхазии 1992–1993 годов, послевоенную разруху и экономическую блокаду. Но благодаря профессионализму, ответственности и преданности делу тех, кто стоял у ее истоков, система смогла выстоять и продолжить свое развитие. Мы должны помнить имена основоположников современной банковской системы Абхазии. Даже в период активных боевых действий, в сложнейших условиях, банковская система продолжала функционировать. Многие сотрудники банковской системы того героического периода до сих пор продолжают трудиться на благо нашей Родины, и некоторые из них сегодня присутствуют в этом зале», – сказал Беслан Барателиа.

«Сегодня банковский сектор является важнейшей отраслью национальной экономики и значимым источником доходов государственного бюджета. По итогам прошлого года кредитные организации республики перечислили в бюджетную систему Абхазии более 400 миллионов рублей», – отметил в своем выступлении председатель Нацбанка.

Президент Бадра Гунба поздравил Нацбанк Абхазии с 35-летием. Он подчеркнул значимость и достижения финансового учреждения в экономическом развитии страны и выразил благодарность всем работникам и ветеранам банковской отрасли за их труд и преданность делу.

«За прошедшие десятилетия банковская система стала одной из ключевых опор государственности, фундаментом финансовой стабильности и социально-экономического развития нашей страны. От её устойчивости и эффективности напрямую зависят инвестиционный климат, поддержка предпринимательства, реализация важных государственных программ и благополучие граждан. Благодаря последовательной и профессиональной деятельности Национального банка, в Абхазии сформирована современная банковская система, отвечающая требованиям времени и стратегическим задачам развития государства. Сегодня Национальный банк играет определяющую роль в обеспечении надежности и прозрачности всего финансового сектора», – отметил президент.

Указом президента за вклад в развитие финансовой системы Беслан Барателиа, Эмма Тания и Эмма Харчилава были награждены орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») III степени.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 01 марта 2026 14:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛБА И РЕШЕТНИКОВ ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТ «CHALET BRIDGE» ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ С 35-ЛЕТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.