 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ С 35-ЛЕТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

Новости Воскресенье, 01 марта 2026 14:12
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ С 35-ЛЕТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил с 35-летием Национального банка. В поздравлении говорится:

«Уважаемые сотрудники Национального банка Республики Абхазия. Поздравляю вас с 35-летием со дня основания Банка Абхазии.

Банковская система Республики Абхазия получила самостоятельное развитие в 1991 году, после​ принятия Верховным Советом Абхазской АССР 28 февраля 1991 года законов «О Центральном банке Абхазской АССР» и «О банках и банковской деятельности в Абхазской АССР».

Национальный банк Абхазии был образован на базе Абхазского республиканского управления Госбанка СССР.

Война внесла свои коррективы в функционировании банковской системы. В послевоенных условиях необходимо было заново ее восстановить.

Благодаря руководству банка, всему коллективу, удалось наладить работу банковской системы страны. Начали появляться новые кредитные организации.

Сегодня Национальный банк Республики Абхазия играет ключевую роль в обеспечении стабильности финансовой системы страны. Он активно участвует в формировании и реализации единой государственной денежно-кредитной политики, гарантирует бесперебойное проведение расчетов между экономическими агентами.

Национальный банк эффективно осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций, обеспечивая их финансовую устойчивость.

Банковская система содействует реализации важнейших государственных программ.

Желаю руководству и всему коллективу Национального банка страны дальнейших профессиональных успехов».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 01 марта 2026 14:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВАРАЗДАТ МИНОСЯН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 35-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА АБХАЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ГЕННАДИЯ ЦУЛАЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.