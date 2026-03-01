«Уважаемые сотрудники Национального банка Республики Абхазия. Поздравляю вас с 35-летием со дня основания Банка Абхазии.

Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил с 35-летием Национального банка. В поздравлении говорится:

Банковская система Республики Абхазия получила самостоятельное развитие в 1991 году, после​ принятия Верховным Советом Абхазской АССР 28 февраля 1991 года законов «О Центральном банке Абхазской АССР» и «О банках и банковской деятельности в Абхазской АССР».

Национальный банк Абхазии был образован на базе Абхазского республиканского управления Госбанка СССР.

Война внесла свои коррективы в функционировании банковской системы. В послевоенных условиях необходимо было заново ее восстановить.

Благодаря руководству банка, всему коллективу, удалось наладить работу банковской системы страны. Начали появляться новые кредитные организации.

Сегодня Национальный банк Республики Абхазия играет ключевую роль в обеспечении стабильности финансовой системы страны. Он активно участвует в формировании и реализации единой государственной денежно-кредитной политики, гарантирует бесперебойное проведение расчетов между экономическими агентами.

Национальный банк эффективно осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций, обеспечивая их финансовую устойчивость.

Банковская система содействует реализации важнейших государственных программ.

Желаю руководству и всему коллективу Национального банка страны дальнейших профессиональных успехов».