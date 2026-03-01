 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ГЕННАДИЯ ЦУЛАЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Новости Воскресенье, 01 марта 2026 14:14
Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Геннадия Цулая кандидатом в депутаты Парламента по округу №30 (Кутолский).

Повторные выборы депутатов Парламента Республики Абхазия по избирательным округам Nº30 (Кутолский) и Nº34 (Ткуарчалский второй) назначены на 18 апреля 2026 года.

