ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ГЕННАДИЯ ЦУЛАЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Новости Воскресенье, 01 марта 2026 14:14
Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Геннадия Цулая кандидатом в депутаты Парламента по округу №30 (Кутолский).
Повторные выборы депутатов Парламента Республики Абхазия по избирательным округам Nº30 (Кутолский) и Nº34 (Ткуарчалский второй) назначены на 18 апреля 2026 года.
