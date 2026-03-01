 

«ГАГРА» – ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Новости Воскресенье, 01 марта 2026 14:17
Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. «Гагра» стала обладателем Суперкубка Абхазии по футболу. Матч прошел на сухумском стадионе «Динамо» и завершился со счетом 3:2.

Счет в игре на 30-й минуте открыл футболист «Нарта» Леон Аргун. Во втором тайме, на 53-й минуте, преимущество сухумчан укрепил Наур Цвинария – 2:0.

Однако «Гагра» сумела переломить ход встречи. На 63-й минуте Георгий Тодуа сократил отставание, а на 73-й минуте Алим Айба восстановил равновесие.

Победный мяч гагрцы забили в добавленное время после окончания основного времени матча, установив окончательный счет – 3:2 и завоевав Суперкубок Абхазии.

Лучшим игроком признан Георгий Дгебуадзе из Гагры.

Кубок победителям вручил вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

