КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ В ИРАНЕ
Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия внимательно отслеживает развитие ситуации в регионе Ближнего Востока и выражает обеспокоенность в связи с обстановкой, сложившейся в результате неспровоцированных ударов США и Израиля по территории Ирана.
В настоящий момент обращений от граждан Республики Абхазия в связи с текущей обстановкой не поступало. Подтвержденные сведения о численности граждан Республики Абхазия, находящихся в зоне эскалации, на данный момент отсутствуют.
Мониторинг ситуации и анализ поступающих сведений продолжаются с учетом информации, предоставляемой российскими коллегами.
Последнее от Super User
- СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД
- «ГАГРА» – ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ
- ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ГЕННАДИЯ ЦУЛАЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ С 35-ЛЕТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
- ВАРАЗДАТ МИНОСЯН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 35-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА АБХАЗИИ