КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ В ИРАНЕ

Новости Воскресенье, 01 марта 2026 14:19
КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ В ИРАНЕ

Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия внимательно отслеживает развитие ситуации в регионе Ближнего Востока и выражает обеспокоенность в связи с обстановкой, сложившейся в результате неспровоцированных ударов США и Израиля по территории Ирана.

В настоящий момент обращений от граждан Республики Абхазия в связи с текущей обстановкой не поступало. Подтвержденные сведения о численности граждан Республики Абхазия, находящихся в зоне эскалации, на данный момент отсутствуют.

Мониторинг ситуации и анализ поступающих сведений продолжаются с учетом информации, предоставляемой российскими коллегами.

