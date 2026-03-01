КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ В ИРАНЕ

Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия внимательно отслеживает развитие ситуации в регионе Ближнего Востока и выражает обеспокоенность в связи с обстановкой, сложившейся в результате неспровоцированных ударов США и Израиля по территории Ирана.