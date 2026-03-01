СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД
Сухум. 1 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В РДЮСШ игр состоялось открытие чемпионатов Абхазии по волейболу среди мужских и женских команд. В нынешнем сезоне соревнования проходят в туровом формате. Игры будут организованы в различных городах и районах Абхазии, что позволит охватить максимально широкую географию и привлечь болельщиков по всей республике.
В чемпионате принимают участие 17 команд: девять женских команд и восемь мужских.
Турнир объединяет сильнейших спортсменов страны, представляющих разные районы. В течение сезона команды поборются за право выйти в решающую стадию соревнований – «Финал четырех», где и определятся чемпионы Абхазии.
В рамках церемонии открытия состоялось вручение удостоверений кандидатов в мастера спорта по волейболу. Удостоверения были вручены: Левану Арахамия, Нестору Касландзия, Левану Бганба, Баталу Гогия, Алексу Анкваб, Аслану Тванба, Девиду Маргия.
Соревнования организованы Государственным комитетом по делам молодежи и спорта и Федерацией волейбола Абхазии.
Последнее от Super User
- КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ В ИРАНЕ
- «ГАГРА» – ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ
- ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ГЕННАДИЯ ЦУЛАЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ С 35-ЛЕТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
- ВАРАЗДАТ МИНОСЯН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 35-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА АБХАЗИИ