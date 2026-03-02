 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

САМЕД БАБАЕВ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ НА МЕЖДУНАРОДНОМ «КУБКЕ НАЦИЙ» ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Новости Понедельник, 02 марта 2026 15:42
САМЕД БАБАЕВ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ НА МЕЖДУНАРОДНОМ «КУБКЕ НАЦИЙ» ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 2 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Каратист из Абхазии Самед Бабаев стал бронзовым призером III Международного турнира «Кубок Наций» по каратэ кекусинкай (дисциплина кекусин-кан, кумитэ), который прошел в Москве с 28 февраля по 2 марта.

В соревнованиях приняли участие около 1600 спортсменов из 43 стран мира и 41 региона Российской Федерации. Турнир объединил представителей Абхазии, Афганистана, Аргентины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Боливии, Бразилии, Кот-д’Ивуара, Грузии, Ганы, Гвинеи, Демократической Республики Конго, Зимбабве, Замбии, Ирана, Ирака, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Ливии, Ливана, Молдовы, Марокко, Непала, Нигерии, ОАЭ, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Сьерра-Леоне, Южной Кореи, ЮАР, Южной Осетии, Швейцарии, Туниса, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Уругвая, Чили и Японии.

Республику Абхазия на турнире представлял один спортсмен – Самед Бабаев. Он выступал в возрастной категории 14-15 лет в весе до 45 кг и по итогам поединков завоевал бронзовую медаль.

Спортсмен тренируется в ОФКА города Сухум «Кумитэ» и в Управлении по делам молодежи и спорта Администрации Сухума. Подготовку призера осуществляет заслуженный тренер РА по каратэ кекусинкай, президент Федерации каратэ кекусинкай РА, сенсей 3-дан Виталий Читанава.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 02 марта 2026 15:44

