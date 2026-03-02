БОРИС БАГАТЕЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЫХ ОТКРЫТЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ КУБОК МИРА ПО ДЗЮДО

 

Сухум. 2 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Борис Багателия стал победителем первых открытых международных соревнований – Кубок мира по дзюдо среди мастеров-ветеранов и среди любителей, посвященных Дню защитника Отечества. Соревнования прошли в Москве 1 марта.

Спортсмен выступал в весовой категории свыше 100 кг в возрастной группе М8.

