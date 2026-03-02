СОВЕЩАНИЕ ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В СТОЛИЦЕ
Сухум. 2 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян провел встречу с начальником Государственной ветеринарной службы Романом Джопуа, главным врачом Санитарно-эпидемиологической станции города Сухум Лашей Зарандия и начальником отдела потребительского надзора Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Георгием Тарба.
На встрече речь шла о санитарно-эпидемиологической обстановке в столице Абхазии. Обсудили санитарное состояние отдельных объектов торговли и территорий, прилегающих к ним.
Лаша Зарандия проинформировал о текущем состоянии СЭС города, проводимых мероприятиях и задачах на будущее.
Вице-премьер дал поручение службам усилить контроль за санитарным состоянием в городе.
Об этом сообщает сайт КМ.
