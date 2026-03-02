 

В ВЕРХОВНЫЙ СУД НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА КАНА КВАРЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Понедельник, 02 марта 2026 16:40
В ВЕРХОВНЫЙ СУД НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА КАНА КВАРЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сухум. 2 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия государственным советником юстиции 2-го класса Адгуром Агрба в рамках расследования уголовного дела №325/816, по событиям, имевшим место 05 ноября 2025 года в офисе редакции газеты «Абхазский вестник», расположенном по адресу: город Сухум, улица Абазинская, строение №36, в Верховный суд Республики Абхазия вновь направлено представление о даче заключения о наличии в действиях депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва Кварчия Кана Валерьевича признаков преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В соответствии с частью 2 статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, рассмотрение представления прокурора проводится в срок не позднее 10 суток со дня его поступления в суд.

