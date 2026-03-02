ВЕДЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА НА КОДОРСКОМ ШОССЕ
Сухум. 2 марта 2026 г. Абхазия-Информ. МУП «Благоустройство» Администрации Сухума совместно с МУП «Зелёный город» проводят генеральную уборку на республиканской дороге – Кодорском шоссе микрорайона Синоп. Службы проводят обрезку деревьев, удаляют самосевы, расчищают кустарники, подметают, убирают подземные переходы.
«Это плановые работы, мы их будем проводить на регулярной основе, параллельно затрагиваем и подземные переходы, чтобы нашим гражданам было комфортно переходить оживленную трассу», – сказал замглавы Администрации Сухума Константин Тарба.
Последнее от Super User
- В ВЕРХОВНЫЙ СУД НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА КАНА КВАРЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
- СОВЕЩАНИЕ ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В СТОЛИЦЕ
- БОРИС БАГАТЕЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЫХ ОТКРЫТЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ КУБОК МИРА ПО ДЗЮДО
- САМЕД БАБАЕВ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ НА МЕЖДУНАРОДНОМ «КУБКЕ НАЦИЙ» ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ
- СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД