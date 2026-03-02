 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
ВЕДЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА НА КОДОРСКОМ ШОССЕ

Новости Понедельник, 02 марта 2026 16:59
ВЕДЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА НА КОДОРСКОМ ШОССЕ

Сухум. 2 марта 2026 г. Абхазия-Информ. МУП «Благоустройство» Администрации Сухума совместно с МУП «Зелёный город» проводят генеральную уборку на республиканской дороге – Кодорском шоссе микрорайона Синоп. Службы проводят обрезку деревьев, удаляют самосевы, расчищают кустарники, подметают, убирают подземные переходы.

«Это плановые работы, мы их будем проводить на регулярной основе, параллельно затрагиваем и подземные переходы, чтобы нашим гражданам было комфортно переходить оживленную трассу», – сказал замглавы Администрации Сухума Константин Тарба.

В ВЕРХОВНЫЙ СУД НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА КАНА КВАРЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
