ВЕДЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА НА КОДОРСКОМ ШОССЕ

Сухум. 2 марта 2026 г. Абхазия-Информ. МУП «Благоустройство» Администрации Сухума совместно с МУП «Зелёный город» проводят генеральную уборку на республиканской дороге – Кодорском шоссе микрорайона Синоп. Службы проводят обрезку деревьев, удаляют самосевы, расчищают кустарники, подметают, убирают подземные переходы.

«Это плановые работы, мы их будем проводить на регулярной основе, параллельно затрагиваем и подземные переходы, чтобы нашим гражданам было комфортно переходить оживленную трассу», – сказал замглавы Администрации Сухума Константин Тарба.