ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится:

от имени Правительства Республики Абхазия и от меня лично примите самые искренние и теплые поздравления с днем рождения!

Ваша работа на посту Председателя Правительства Российской Федерации, безусловно, является залогом стабильности и развития России, а значит, и важным фактором для углубления и всестороннего развития союзнических отношений между нашими странами.

Высоко ценим Ваше личное внимание к вопросам развития двустороннего сотрудничества и в рамках Межправительственной комиссии. Уверены, что при таком тесном взаимодействии стратегическое партнерство между нашими странами будет крепнуть на благо народов Абхазии и России.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности».