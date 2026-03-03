ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Михаил Владимирович,
от имени Правительства Республики Абхазия и от меня лично примите самые искренние и теплые поздравления с днем рождения!
Ваша работа на посту Председателя Правительства Российской Федерации, безусловно, является залогом стабильности и развития России, а значит, и важным фактором для углубления и всестороннего развития союзнических отношений между нашими странами.
Высоко ценим Ваше личное внимание к вопросам развития двустороннего сотрудничества и в рамках Межправительственной комиссии. Уверены, что при таком тесном взаимодействии стратегическое партнерство между нашими странами будет крепнуть на благо народов Абхазии и России.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности».
