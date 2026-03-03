 

Абхазия Информ

ИНАР ГИЦБА И АЛЕКСАНДР РУДАКОВ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В ЛИВАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Новости Вторник, 03 марта 2026 16:41
ИНАР ГИЦБА И АЛЕКСАНДР РУДАКОВ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В ЛИВАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Депутат Парламента Абхазии Инар Гицба провёл телефонную беседу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ливанской Республике Александром Рудаковым.

Стороны детально обсудили обострение текущей ситуации в сфере безопасности на фоне проводимых Израилем ударов по территории Ливана и вхождения израильских армейских подразделений в южные пригороды Бейрута.

В связи с динамикой актуальной обстановки в Ливане, в случае возникновения необходимости, обсудили скоординированные меры по оказанию поддержки представителям абхазо-адыгской диаспоры, которые изъявят желание покинуть Ливан и направиться в Абхазию.

Акцентировали принципиальное убеждение в том, что несмотря на непримиримость позиций некоторых государств региона, все существующие сложные вопросы должны решаться на основе баланса интересов и исключительно политико-дипломатическими способами.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 03 марта 2026 16:45

