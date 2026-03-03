ИНАР ГИЦБА И АЛЕКСАНДР РУДАКОВ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В ЛИВАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Депутат Парламента Абхазии Инар Гицба провёл телефонную беседу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ливанской Республике Александром Рудаковым.
Стороны детально обсудили обострение текущей ситуации в сфере безопасности на фоне проводимых Израилем ударов по территории Ливана и вхождения израильских армейских подразделений в южные пригороды Бейрута.
В связи с динамикой актуальной обстановки в Ливане, в случае возникновения необходимости, обсудили скоординированные меры по оказанию поддержки представителям абхазо-адыгской диаспоры, которые изъявят желание покинуть Ливан и направиться в Абхазию.
Акцентировали принципиальное убеждение в том, что несмотря на непримиримость позиций некоторых государств региона, все существующие сложные вопросы должны решаться на основе баланса интересов и исключительно политико-дипломатическими способами.
