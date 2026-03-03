 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ТИМУР АГРБА ПОРУЧИЛ ДОМОУПРАВАМ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ

Новости Вторник, 03 марта 2026 16:45
ТИМУР АГРБА ПОРУЧИЛ ДОМОУПРАВАМ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Главы управ должны повысить качество взаимодействия с гражданами, об этом заявил в ходе совещания глава администрации Сухума Тимур Агрба. В совещании также приняли участие заместители главы Инал Авидзба, Автандил Сурманидзе и Константин Тарба, начальники управлений.

Тимур Агрба дал ряд поручений, среди которых также оперативное решение вопросов жителей в целях формирования доверия к органам местного самоуправления. Важна и обратная связь, подчеркнул глава Сухума.

«Каждого из вас граждане должны знать лично. Люди должны знать, к кому им обращаться в случае надобности, либо конфликтной ситуации», – отметил Агрба.

Также главам управ поручено предоставлять ежеквартальный отчет о проделанной работе в администрацию города.

Кроме того, глава столицы поручил усилить работу по сбору платежей за услуги ЖКХ.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 03 марта 2026 16:46

