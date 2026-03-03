ТИМУР АГРБА ПОРУЧИЛ ДОМОУПРАВАМ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ
Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Главы управ должны повысить качество взаимодействия с гражданами, об этом заявил в ходе совещания глава администрации Сухума Тимур Агрба. В совещании также приняли участие заместители главы Инал Авидзба, Автандил Сурманидзе и Константин Тарба, начальники управлений.
Тимур Агрба дал ряд поручений, среди которых также оперативное решение вопросов жителей в целях формирования доверия к органам местного самоуправления. Важна и обратная связь, подчеркнул глава Сухума.
«Каждого из вас граждане должны знать лично. Люди должны знать, к кому им обращаться в случае надобности, либо конфликтной ситуации», – отметил Агрба.
Также главам управ поручено предоставлять ежеквартальный отчет о проделанной работе в администрацию города.
Кроме того, глава столицы поручил усилить работу по сбору платежей за услуги ЖКХ.
