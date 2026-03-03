МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ДОМЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА В СУХУМЕ
Новости Вторник, 03 марта 2026 16:46
Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению главы администрации города Сухум Тимура Агрба, началась установка мемориальной доски на доме Фазиля Искандера в столице.
Ко дню 87-летия Фазиля Абдуловича планируется церемония ее открытия, которая пройдет по адресу г. Сухум, ул. Фазиля Искандера №43.
