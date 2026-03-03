 

В СУХУМ ИЗ БАШКОРТОСТАНА ДОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ГРАНИТНОГО КАМНЯ И ФОНАРЕЙ

Новости Вторник, 03 марта 2026 16:48
В СУХУМ ИЗ БАШКОРТОСТАНА ДОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ГРАНИТНОГО КАМНЯ И ФОНАРЕЙ

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Продолжается реконструкция набережной города Сухум. Работы поделены на участки, которые курируют и финансируют российские регионы (Татарстан и Башкортостан), а также Сухумский аэропорт и абхазские бизнесмены, работающие в Российской Федерации.

Сегодня из Башкортостана прибыла первая партия гранитного камня, который станет основой обновленного облика набережной. Вместе с материалом были доставлены также фонари из гранита.

Руководитель проекта по производству изделий из гранита для Набережной Сухума Иван Голота отметил, что привозили множество образцов, но для работ был выбран самый лучший вариант камня: «Очень долго выбирали камень, привозили множество образцов, но сухумцы выбрали самый лучший и самый светлый из всех, что бывают в России. Набережная получится красивая, мы сохраним исторический облик. Должен сказать, что из всего, сделанного человеком за последнее тысячелетие — хорошо сохранился именно гранит или мрамор».

По словам Ивана Голоты, в Башкортостане из подобного камня сделано множество объектов, которые стали имиджевой составляющей региона, а также точками притяжения для туристов и коммерции.

Соглашение о комплексной реконструкции набережной было подписано президентом Абхазии Бадрой Гунба в День Победы и Независимости, 30 сентября, во время визита первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко. План предполагает комплексное обновление объекта.

В голосовании по будущему облику набережной приняло участие 12 тысяч человек.

