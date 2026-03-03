 

июня 24 2024

ВЫПЛАТЫ РУП «АЖД» В БЮДЖЕТ АБХАЗИИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАЗА

Новости Вторник, 03 марта 2026 16:50
ВЫПЛАТЫ РУП «АЖД» В БЮДЖЕТ АБХАЗИИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАЗА

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Доходы «Абхазской железной дороги» ежегодно увеличиваются, а вместе с ними растут и отчисления в бюджет республики и внебюджетные фонды.

С 2021 года платежи предприятия в фонды увеличились в 2,5 раза.

В 2021 году общая сумма выплат составила 31 млн 775 тыс. рублей: в бюджет Абхазии – 10 млн 458 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 21 млн 317 тыс. рублей.

В 2022 году выплаты достигли 37 млн рублей: в бюджет – 13 млн 517 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 23 млн 485 тыс. рублей.

В 2023 году сумма увеличилась до 53 млн 560 тыс. рублей: в бюджет – 18 млн 983 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 34 млн 577 тыс. рублей.

В 2024 году выплаты составили 64 млн 748 тыс. рублей: в бюджет – 28 млн 178 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 36 млн 570 тыс. рублей.

В 2025 году общая сумма достигла 78 млн 883 тыс. рублей: в бюджет – 23 млн 611 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 55 млн 272 тыс. рублей.

