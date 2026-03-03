ВЫПЛАТЫ РУП «АЖД» В БЮДЖЕТ АБХАЗИИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАЗА
Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Доходы «Абхазской железной дороги» ежегодно увеличиваются, а вместе с ними растут и отчисления в бюджет республики и внебюджетные фонды.
С 2021 года платежи предприятия в фонды увеличились в 2,5 раза.
В 2021 году общая сумма выплат составила 31 млн 775 тыс. рублей: в бюджет Абхазии – 10 млн 458 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 21 млн 317 тыс. рублей.
В 2022 году выплаты достигли 37 млн рублей: в бюджет – 13 млн 517 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 23 млн 485 тыс. рублей.
В 2023 году сумма увеличилась до 53 млн 560 тыс. рублей: в бюджет – 18 млн 983 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 34 млн 577 тыс. рублей.
В 2024 году выплаты составили 64 млн 748 тыс. рублей: в бюджет – 28 млн 178 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 36 млн 570 тыс. рублей.
В 2025 году общая сумма достигла 78 млн 883 тыс. рублей: в бюджет – 23 млн 611 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 55 млн 272 тыс. рублей.
Последнее от Super User
- ЖИТЕЛЬ С. ЛЫХНЫ ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ И ХРАНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
- ТКУАРЧАЛ И СУРГУТ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ ТЕЛЕМОСТ
- ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЗВИАДИ АРОНИЯ
- В СУХУМ ИЗ БАШКОРТОСТАНА ДОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ГРАНИТНОГО КАМНЯ И ФОНАРЕЙ
- МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ДОМЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА В СУХУМЕ