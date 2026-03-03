ВЫПЛАТЫ РУП «АЖД» В БЮДЖЕТ АБХАЗИИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАЗА

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Доходы «Абхазской железной дороги» ежегодно увеличиваются, а вместе с ними растут и отчисления в бюджет республики и внебюджетные фонды.

С 2021 года платежи предприятия в фонды увеличились в 2,5 раза.