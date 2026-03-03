ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЗВИАДИ АРОНИЯ
Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Ткуарчалского района возбуждено уголовное дело в отношении Арония Звиади Роландовича по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 29 - частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Органом предварительного расследования установлено, что 12 февраля 2026 года, в период времени между 16:00 и 17:00 часами, Арония Звиади Роландович поджидая на участке местности в селе Речху Ткуарчалского района Цимития Гогиту Нодариевича, на почве личных неприязненных отношений, умышленно, с целью причинения ему смерти, находясь в непосредственной близости от него, а именно на расстоянии 20 метров, демонстративно прицелился из двуствольного охотничьего ружья неустановленного калибра в Цимития Г.Н. и произвел два прицельных выстрела, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как Цимития Г.Н. удалось скрыться с места.
25 февраля по подозрению в совершении данного преступления Арония был задержан.
Ткуарчалским районным судом удовлетворено ходатайство прокуратуры Ткуарчалского района об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Арония 3.Р.
