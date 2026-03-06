 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛАНА КИУТ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В АБХАЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Новости Пятница, 06 марта 2026 17:07
Оцените материал
(0 голосов)
ЛАНА КИУТ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В АБХАЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Сухум. 6 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Лана Киут, по приглашению Россотрудничества в Республике Абхазия, приняла участие в круглом столе на тему «Положение женщин в обществе: от традиций к современности». Мероприятие прошло в Национальной библиотеке им. И.Г. Папаскир и было приурочено к Международному женскому дню. В нем также участвовали женщины – представители разных сфер деятельности: органов государственной власти, научного сообщества и судейского сообщества, системы образования и культуры, здравоохранения, общественных организаций, СМИ, а также представители бизнеса.

Модератором круглого стола выступила Лариса Ахуба – декан факультета биологии и биомедицины АГУ.

В ходе встречи были рассмотрены следующие ключевые темы:

– историческая роль женщины в обществе;

– вклад женщин в годы Отечественной войны 1992-1993 гг.;

– роль женщины в воспитании и образовании;

– участие женщин в общественной, политической и экономической жизни;

– развитие женского предпринимательства;

– социальные и медицинские вопросы, касающиеся женщин и семьи.

Участники круглого стола отметили важную роль женщины как хранительницы культурных традиций, воспитателя подрастающего поколения и активного участника общественного развития, а также подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между государственными структурами, общественными организациями и экспертным сообществом.

Вице-президент ТПП Лана Киут рассказала о работе палаты в сфере поддержки женского предпринимательства, созданной при Торгово-промышленной палате Ассоциации женщин-предпринимателей Абхазии и участии в мероприятиях, посвященных женщинам в бизнесе.

Участники круглого стола выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и подчеркнули важность регулярного проведения совместных мотивационных и просветительских встреч, направленных на укрепление роли женщины в обществе, развитие гражданской активности и сохранение духовных и семейных ценностей.

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ ПРОШЛА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД БЕЗ ВЕЕРНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.