ЛАНА КИУТ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В АБХАЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Сухум. 6 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Лана Киут, по приглашению Россотрудничества в Республике Абхазия, приняла участие в круглом столе на тему «Положение женщин в обществе: от традиций к современности». Мероприятие прошло в Национальной библиотеке им. И.Г. Папаскир и было приурочено к Международному женскому дню. В нем также участвовали женщины – представители разных сфер деятельности: органов государственной власти, научного сообщества и судейского сообщества, системы образования и культуры, здравоохранения, общественных организаций, СМИ, а также представители бизнеса.

Модератором круглого стола выступила Лариса Ахуба – декан факультета биологии и биомедицины АГУ.

В ходе встречи были рассмотрены следующие ключевые темы:

– историческая роль женщины в обществе;

– вклад женщин в годы Отечественной войны 1992-1993 гг.;

– роль женщины в воспитании и образовании;

– участие женщин в общественной, политической и экономической жизни;

– развитие женского предпринимательства;

– социальные и медицинские вопросы, касающиеся женщин и семьи.

Участники круглого стола отметили важную роль женщины как хранительницы культурных традиций, воспитателя подрастающего поколения и активного участника общественного развития, а также подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между государственными структурами, общественными организациями и экспертным сообществом.

Вице-президент ТПП Лана Киут рассказала о работе палаты в сфере поддержки женского предпринимательства, созданной при Торгово-промышленной палате Ассоциации женщин-предпринимателей Абхазии и участии в мероприятиях, посвященных женщинам в бизнесе.

Участники круглого стола выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и подчеркнули важность регулярного проведения совместных мотивационных и просветительских встреч, направленных на укрепление роли женщины в обществе, развитие гражданской активности и сохранение духовных и семейных ценностей.