ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ МЕСТА ПОДТОПЛЕНИЙ В ПОСЕЛОК КАШТАК
Сухум. 7 марта 2026 г. Абхазия-Информ. К президенту Бадре Гунба на личном приеме обратились жители поселка Каштак Гулрыпшского района. Они рассказали, что при обильных осадках река выходит из берегов, затапливает хозяйства и разрушает дорогу.
Глава государства принял решение лично выехать в поселок и провести совещание с представителями Управления капитального строительства и Администрации Гулрыпшского района, чтобы на месте разобраться в ситуации и осмотреть проблемные участки.
Президент поручил реализовать комплекс мер по устранению причин подтоплений.
Главе государства представили детальную схему работ. Схема включает в себя несколько этапов: строительство лотковой системы для отвода поверхностных вод и устройство аварийного сбросного коллектора под полотном железной дороги в месте возникновения подтоплений. Президенту также показали площадку для изготовления бетонных лотков для отвода сточных поверхностных вод.
Бадра Гунба отметил слаженную работу Администрации Гулрыпшского района с профильными ведомствами при подготовке технических предложений.
По итогам совещания президент поручил Управлению капитального строительства в кратчайшие сроки разработать проектно-сметную документацию и незамедлительно приступить к работам по ликвидации причин подтопления.
