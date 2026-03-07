 

ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ МЕСТА ПОДТОПЛЕНИЙ В ПОСЕЛОК КАШТАК

Новости Суббота, 07 марта 2026 14:11
ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ МЕСТА ПОДТОПЛЕНИЙ В ПОСЕЛОК КАШТАК

Сухум. 7 марта 2026 г. Абхазия-Информ. К президенту Бадре Гунба на личном приеме обратились жители поселка Каштак Гулрыпшского района. Они рассказали, что при обильных осадках река выходит из берегов, затапливает хозяйства и разрушает дорогу.

Глава государства принял решение лично выехать в поселок и провести совещание с представителями Управления капитального строительства и Администрации Гулрыпшского района, чтобы на месте разобраться в ситуации и осмотреть проблемные участки.

Президент поручил реализовать комплекс мер по устранению причин подтоплений.

Главе государства представили детальную схему работ. Схема включает в себя несколько этапов: строительство лотковой системы для отвода поверхностных вод и устройство аварийного сбросного коллектора под полотном железной дороги в месте возникновения подтоплений. Президенту также показали площадку для изготовления бетонных лотков для отвода сточных поверхностных вод.

Бадра Гунба отметил слаженную работу Администрации Гулрыпшского района с профильными ведомствами при подготовке технических предложений.

По итогам совещания президент поручил Управлению капитального строительства в кратчайшие сроки разработать проектно-сметную документацию и незамедлительно приступить к работам по ликвидации причин подтопления.

Прочитано 10 раз



