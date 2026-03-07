 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ИРМУ ХАШИГ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ

Суббота, 07 марта 2026
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ИРМУ ХАШИГ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ

Сухум. 7 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин поздравил супругу президента Абхазии Ирму Хашиг с Международным женским днём.

«Уважаемая Ирма Раульевна!

Поздравляю Вас с Международным женским днём.

Этот замечательный весенний праздник наполнен самыми добрыми, искренними чувствами любви и нашей благодарности женщинам, которые бережно хранят тепло семейного очага, щедро дарят близким сердечную заботу и внимание, а также играют важную роль в общественно-политической жизни.

От души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть Ваши заветные мечты обязательно сбываются», – говорится в поздравлении.

