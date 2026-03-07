ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ИРМУ ХАШИГ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ
Сухум. 7 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин поздравил супругу президента Абхазии Ирму Хашиг с Международным женским днём.
«Уважаемая Ирма Раульевна!
Поздравляю Вас с Международным женским днём.
Этот замечательный весенний праздник наполнен самыми добрыми, искренними чувствами любви и нашей благодарности женщинам, которые бережно хранят тепло семейного очага, щедро дарят близким сердечную заботу и внимание, а также играют важную роль в общественно-политической жизни.
От души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть Ваши заветные мечты обязательно сбываются», – говорится в поздравлении.
Последнее от Super User
