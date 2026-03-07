ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

В поздравлении отмечается: «Уважаемый Михаил Юрьевич, от имени Правительства Республики Абхазия и от меня лично примите сердечные поздравления с днем рождения!

С вниманием следим за динамичным развитием Псковской области под Вашим руководством, за тем, как много сил Вы вкладываете в развитие региона.

Для нас особенно ценно, что между Республикой Абхазия и Псковской областью установились дружественные и конструктивные отношения, способствующие расширению двустороннего сотрудничества в социальной, экономической, культурной и образовательной сферах.

Не сомневаемся в том, что при Вашей поддержке эти отношения будут укрепляться, а взаимодействие – шириться».

Владимир Делба пожелал Михаилу Ведерникову долгих счастливых лет, неиссякаемой жизненной энергии, новых достижений в ответственной работе.