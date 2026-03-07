ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 7 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил губернатора Псковской области Российской Федерации Михаила Ведерникова с днем рождения.
В поздравлении отмечается: «Уважаемый Михаил Юрьевич, от имени Правительства Республики Абхазия и от меня лично примите сердечные поздравления с днем рождения!
С вниманием следим за динамичным развитием Псковской области под Вашим руководством, за тем, как много сил Вы вкладываете в развитие региона.
Для нас особенно ценно, что между Республикой Абхазия и Псковской областью установились дружественные и конструктивные отношения, способствующие расширению двустороннего сотрудничества в социальной, экономической, культурной и образовательной сферах.
Не сомневаемся в том, что при Вашей поддержке эти отношения будут укрепляться, а взаимодействие – шириться».
Владимир Делба пожелал Михаилу Ведерникову долгих счастливых лет, неиссякаемой жизненной энергии, новых достижений в ответственной работе.
