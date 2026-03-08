ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА
Сухум. 8 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба поздравил женщин с 8 марта. В поздравлении говорится:
«Дорогие женщины Абхазии! От имени Правительства и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днём – 8 Марта!
Этот весенний праздник символизирует красоту, нежность и силу женского начала. С незапамятных времен наши женщины хранят домашний очаг, являются мудрыми наставницами и верными спутницами.
На войне и в тылу, в печали и радости – всегда рядом, плечом к плечу вы поддерживаете нас, делаете целеустремленнее и ответственнее. Благодаря вам наша страна выстояла, пережив многие испытания.
Вашими усилиями в образовании, медицине, экономике, науке, культуре и, конечно же, в сохранении уникальных традиций и семейных ценностей сегодня Абхазия поступательно развивается.
В этот праздничный день желаю вам, дорогие наши мамы, сестры, жены, коллеги, крепкого здоровья, счастья, благополучия и исполнения всех ваших заветных желаний.
Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, улыбками близких, а в ваших домах всегда царят мир и согласие.
С праздником!»