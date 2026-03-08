«Дорогие женщины Абхазии! От имени Правительства и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днём – 8 Марта!

Сухум. 8 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба поздравил женщин с 8 марта. В поздравлении говорится:

Этот весенний праздник символизирует красоту, нежность и силу женского начала. С незапамятных времен наши женщины хранят домашний очаг, являются мудрыми наставницами и верными спутницами.

На войне и в тылу, в печали и радости – всегда рядом, плечом к плечу вы поддерживаете нас, делаете целеустремленнее и ответственнее. Благодаря вам наша страна выстояла, пережив многие испытания.

Вашими усилиями в образовании, медицине, экономике, науке, культуре и, конечно же, в сохранении уникальных традиций и семейных ценностей сегодня Абхазия поступательно развивается.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие наши мамы, сестры, жены, коллеги, крепкого здоровья, счастья, благополучия и исполнения всех ваших заветных желаний.

Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, улыбками близких, а в ваших домах всегда царят мир и согласие.

С праздником!»