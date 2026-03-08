ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН АБХАЗИИ

Сухум. 8 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба поздравил женщин Абхазии с Международным женским днём. В поздравлении говорится:

Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником весны – Международным женским днём 8 Марта!

В Абхазии к женщине всегда было особое, трепетное отношение. Женщина — хранительница очага, источник мудрости и душевной силы, опора семьи и общества.

В этот праздничный день хочу особо обратиться к матерям наших защитников Отечества. Именно вы передали своим сыновьям безграничную любовь к родной земле, воспитали в них мужество, ответственность и готовность стоять на страже Родины. Низкий вам поклон за ваше терпение и мудрость.

В современной Абхазии женщины играют всё более значимую роль во всех сферах жизни. Вы успешно трудитесь в образовании, здравоохранении, культуре, науке, предпринимательстве, возглавляете органы государственной власти и управления, принимаете важные решения, от которых зависит будущее нашей страны. Ваш профессионализм, энергия и преданность делу служат развитию и укреплению государства.

Дорогие женщины!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира в ваших домах. Пусть вас всегда окружают забота, уважение и любовь близких людей.

С праздником вас, с Международным женским днём!»