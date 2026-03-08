 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН АБХАЗИИ

Новости Воскресенье, 08 марта 2026 14:52
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН АБХАЗИИ

Сухум. 8 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба поздравил женщин Абхазии с Международным женским днём. В поздравлении говорится:

«Дорогие наши женщины!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником весны – Международным женским днём 8 Марта!

В Абхазии к женщине всегда было особое, трепетное отношение. Женщина — хранительница очага, источник мудрости и душевной силы, опора семьи и общества.

В этот праздничный день хочу особо обратиться к матерям наших защитников Отечества. Именно вы передали своим сыновьям безграничную любовь к родной земле, воспитали в них мужество, ответственность и готовность стоять на страже Родины. Низкий вам поклон за ваше терпение и мудрость.

В современной Абхазии женщины играют всё более значимую роль во всех сферах жизни. Вы успешно трудитесь в образовании, здравоохранении, культуре, науке, предпринимательстве, возглавляете органы государственной власти и управления, принимаете важные решения, от которых зависит будущее нашей страны. Ваш профессионализм, энергия и преданность делу служат развитию и укреплению государства.

Дорогие женщины!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира в ваших домах. Пусть вас всегда окружают забота, уважение и любовь близких людей.

С праздником вас, с Международным женским днём!»

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 08 марта 2026 14:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ДЛЯ ДЕТЕЙ ВЕДУТ К СПАДУ ПРОДАЖ ТУРОВ В АБХАЗИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.