 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ДЛЯ ДЕТЕЙ ВЕДУТ К СПАДУ ПРОДАЖ ТУРОВ В АБХАЗИЮ

Новости Воскресенье, 08 марта 2026 14:57
Оцените материал
(0 голосов)
НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ДЛЯ ДЕТЕЙ ВЕДУТ К СПАДУ ПРОДАЖ ТУРОВ В АБХАЗИЮ

Сухум. 8 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Количество российских туристов, отправляющихся на отдых в Абхазию, сократилось примерно на 10 процентов. Об этом сообщил член правления Российского союза туриндустрии и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, снижение интереса к этому направлению связано сразу с несколькими причинами. Одним из факторов стали новые правила пересечения границы для детей. Из-за изменений часть семей решила отказаться от поездки, а некоторые начали оформлять заграничные паспорта. Однако после получения документов многие туристы могут выбрать другие зарубежные курорты. В разговоре с «Интерфаксом» Ромашкин отметил, что в подобных ситуациях россияне чаще предпочитают отдых в Турции или Объединенных Арабских Эмиратах.

Еще одной причиной уменьшения туристического потока эксперт назвал ограниченные возможности авиасообщения. В настоящее время аэропорт Сухума принимает только два рейса в день из Москвы. При этом прошлым летом перелеты выполнялись лишь из шести-семи городов, а общий объем перевозок оставался относительно небольшим. Кроме того, стоимость авиабилетов нередко оказывается достаточно высокой.

Дополнительные сложности связаны и с логистикой внутри региона. По словам специалиста, перелет в Сухум не всегда позволяет сократить общее время дороги до популярных курортов. Например, путь от сухумского аэропорта до Пицунды может занять в полтора-два раза больше времени, чем поездка из аэропорта Сочи с учетом прохождения пограничного контроля.

Именно сочинский аэропорт остается основным пунктом прибытия для большинства туристов, направляющихся в Абхазию. Поэтому любые ограничения его работы, задержки рейсов или введение специальных режимов безопасности напрямую влияют на туристический поток. При этом путешественников чаще всего беспокоит не вопрос безопасности, а непредсказуемость перелетов и возможные задержки.

Несмотря на снижение интереса, Абхазия по-прежнему входит в число наиболее доступных зарубежных направлений для российских туристов. Однако существующие транспортные и организационные трудности пока ограничивают рост числа отдыхающих.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 08 марта 2026 14:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН АБХАЗИИ В АБХАЗИИ ДАЛИ ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.