НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ДЛЯ ДЕТЕЙ ВЕДУТ К СПАДУ ПРОДАЖ ТУРОВ В АБХАЗИЮ

Сухум. 8 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Количество российских туристов, отправляющихся на отдых в Абхазию, сократилось примерно на 10 процентов. Об этом сообщил член правления Российского союза туриндустрии и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, снижение интереса к этому направлению связано сразу с несколькими причинами. Одним из факторов стали новые правила пересечения границы для детей. Из-за изменений часть семей решила отказаться от поездки, а некоторые начали оформлять заграничные паспорта. Однако после получения документов многие туристы могут выбрать другие зарубежные курорты. В разговоре с «Интерфаксом» Ромашкин отметил, что в подобных ситуациях россияне чаще предпочитают отдых в Турции или Объединенных Арабских Эмиратах.

Еще одной причиной уменьшения туристического потока эксперт назвал ограниченные возможности авиасообщения. В настоящее время аэропорт Сухума принимает только два рейса в день из Москвы. При этом прошлым летом перелеты выполнялись лишь из шести-семи городов, а общий объем перевозок оставался относительно небольшим. Кроме того, стоимость авиабилетов нередко оказывается достаточно высокой.

Дополнительные сложности связаны и с логистикой внутри региона. По словам специалиста, перелет в Сухум не всегда позволяет сократить общее время дороги до популярных курортов. Например, путь от сухумского аэропорта до Пицунды может занять в полтора-два раза больше времени, чем поездка из аэропорта Сочи с учетом прохождения пограничного контроля.

Именно сочинский аэропорт остается основным пунктом прибытия для большинства туристов, направляющихся в Абхазию. Поэтому любые ограничения его работы, задержки рейсов или введение специальных режимов безопасности напрямую влияют на туристический поток. При этом путешественников чаще всего беспокоит не вопрос безопасности, а непредсказуемость перелетов и возможные задержки.

Несмотря на снижение интереса, Абхазия по-прежнему входит в число наиболее доступных зарубежных направлений для российских туристов. Однако существующие транспортные и организационные трудности пока ограничивают рост числа отдыхающих.