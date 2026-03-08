 

В АБХАЗИИ ДАЛИ ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ

Новости Воскресенье, 08 марта 2026 14:59
В АБХАЗИИ ДАЛИ ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ

Сухум. 8 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Первый весенний концерт Государственной хоровой капеллы Абхазии прошел в зале «Спелеологов» Новоафонской пещеры. Он стал частью проекта «Анакопийские сезоны», начавшегося в 2025 году и уже завоевавшего популярность у любителей живой музыки. Уникальность камерных концертов в подземном зале на 150 мест привлекает гостей из России, которые планируют поездки в Абхазию специально под эти события.

Программа выступления, названная «Симфония весны», включила произведения великих композиторов, посвященные весне, пробуждению природы и женской грации. Дирижировали народный артист Абхазии Нодар Чанба и хормейстер Мадина Чачхалия. В программе прозвучали абхазские народные песни, классические произведения, а также русские композиции известных авторов.

По словам автора проекта и директора коллектива Хиблы Возба, публика встретила возобновление концертов с большим энтузиазмом, а зал был полностью заполнен. Она подчеркнула, что такие мероприятия способствуют росту интереса к абхазской культуре и увеличению числа гостей в республике.

Исторически капелла выступала в пещере с самого открытия для посетителей, однако последние десять лет традиция была прервана. Возвращение концертов стало важным культурным событием в регионе.

Туристы отмечают необыкновенную атмосферу пещерного зала и идеальную акустику.

«Я во второй раз в Абхазии, но впервые в этой пещере и это невероятные переживания, опыт. Мне даже тяжело подобрать слова. Я под большим впечатлением – даже слезу пустила. Спасибо от души большое организаторам!» – поделилась впечатлением туристка Надежда из Москвы.

Следующие концерты цикла планируются на пасхальные дни.

