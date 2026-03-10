МНС АБХАЗИИ И ФНС РОССИИ ПОДПИСАЛИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Сухум. 10 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Руководитель ФНС России Даниил Егоров и министр по налогам и сборам Республики Абхазия Эдгар Бения в Москве подписали Соглашение между Федеральной налоговой службой Российской Федерации и Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Республике Абхазия в целях совершенствования системы налогового администрирования.

Даниил Егоров отметил, что модернизация систем налогового администрирования имеет принципиально важное значение для устойчивого развития экономики страны и создания прозрачной и предсказуемой деловой среды.

В ходе взаимодействия, российская сторона обеспечит налоговое ведомство Республики Абхазия контрольно-кассовой техникой, совместно с партнерами разработает и внедрит АСК НДС и онлайн-ККТ, а также разработает концепцию совершенствования налогообложения недвижимого имущества в Республике Абхазия.

В свою очередь, Эдгар Бения поблагодарил ФНС России в лице руководителя за всестороннее сотрудничество в области налогового администрирования, отметив слаженность команды ФНС России.

Руководители также отметили, что подписание Соглашения расширит взаимодействие налоговых ведомств и позволит укрепить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество обеих стран.