 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МНС АБХАЗИИ И ФНС РОССИИ ПОДПИСАЛИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Новости Вторник, 10 марта 2026 18:28
Оцените материал
(0 голосов)
МНС АБХАЗИИ И ФНС РОССИИ ПОДПИСАЛИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Сухум. 10 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Руководитель ФНС России Даниил Егоров и министр по налогам и сборам Республики Абхазия Эдгар Бения в Москве подписали Соглашение между Федеральной налоговой службой Российской Федерации и Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Республике Абхазия в целях совершенствования системы налогового администрирования.

Даниил Егоров отметил, что модернизация систем налогового администрирования имеет принципиально важное значение для устойчивого развития экономики страны и создания прозрачной и предсказуемой деловой среды.

В ходе взаимодействия, российская сторона обеспечит налоговое ведомство Республики Абхазия контрольно-кассовой техникой, совместно с партнерами разработает и внедрит АСК НДС и онлайн-ККТ, а также разработает концепцию совершенствования налогообложения недвижимого имущества в Республике Абхазия.

В свою очередь, Эдгар Бения поблагодарил ФНС России в лице руководителя за всестороннее сотрудничество в области налогового администрирования, отметив слаженность команды ФНС России.

Руководители также отметили, что подписание Соглашения расширит взаимодействие налоговых ведомств и позволит укрепить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество обеих стран.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 10 марта 2026 18:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ДАЛИ ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 МАРТА 2026 ГОДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.