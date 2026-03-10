ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 МАРТА 2026 ГОДА

Сухум. 10 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством по налогам и сборам, за период с 01.01.2026г. по 01.03.2026г. выросли на 210 850,0 тыс. руб. (двести десять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 1 005 928,3 тыс. руб. (один миллиард пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч рублей), при плане – 823 422,2 тыс. руб. (восемьсот двадцать три миллиона четыреста двадцать две тысячи рублей), выполнение плана – 122%.

Поступления налоговых платежей по районам на 01.03.2026 год составили:

– г. Сухум: поступления увеличились на 63 288,0 тыс. руб. (шестьдесят три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 489 844,6 тыс. руб. (четыреста восемьдесят девять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи рублей), при плане – 433 633,0 тыс. руб. (четыреста тридцать три миллиона шестьсот тридцать три тысячи рублей), выполнение плана – 113%.

– Гагрский район: поступления увеличились на 66 291,0 тыс. руб. (шестьдесят шесть миллионов двести девяноста одна тысяча рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 246 180,9 тыс. руб. (двести сорок шесть миллионов сто восемьдесят тысяч рублей), при плане 224 286,6 тыс. руб., (двести двадцать четыре миллиона двести восемьдесят шесть тысяч рублей), выполнение плана – 110%.

– Гудаутский район: поступления увеличились на 43 004,0 тыс. руб. (сорок три миллиона четыре тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 96 938,3 тыс. руб. (девяноста шесть миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч рублей), при плане – 65 107,9 тыс. руб., (шестьдесят пять миллионов сто семь тысяч рублей), выполнение плана – 149%.

– Сухумский район: поступления увеличились на 10 755,0 тыс. руб. (десять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 62 472,3 тыс. руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят две тысячи рублей), при плане – 28 691,1 тыс. руб. (двадцать восемь миллионов шестьсот девяноста одна тысяча рублей), выполнение плана – 218%.

– Гулрыпшский район: поступления увеличились на 15 234,0 тыс. руб. (пятнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 46 595,0 тыс. руб. (сорок шесть миллионов пятьсот девяноста пять тысяч рублей), при плане – 24 372,8 тыс. руб., (двадцать четыре миллиона триста семьдесят две тысячи рублей), выполнение плана – 191%.

– Очамчырский район: поступления увеличились на 18 082,0 тыс. руб. (восемнадцать миллионов восемьдесят две тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 41 838,4 тыс. руб. (сорок один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч рублей), при плане – 28 399,3 тыс. руб., (двадцать восемь миллионов триста девяноста девять тысяч рублей), выполнение плана – 147%.

– Ткуарчалский район: поступления увеличились на 1 750,0 тыс. руб. (один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 8 506,5 тыс. руб. (восемь миллионов пятьсот шесть тысяч рублей), при плане – 6 545,1 тыс. руб. (шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч рублей), выполнение плана – 130%.

– Галский район: поступления уменьшились на 7 554,0 тыс. руб. (семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 13 552,3 тыс. руб. (тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи рублей), при плане – 12 386,4 тыс. руб. (двенадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч рублей), выполнение плана – 109%.