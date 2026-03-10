 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ РАСКОПКАМ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Новости Вторник, 10 марта 2026 18:36
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ РАСКОПКАМ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Сухум. 10 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реконструкции набережной столицы, на месте, где располагались остатки четырех крепостей, относящихся к I-IV веку н.э. археологи проводят раскопки. Специалистам уже удалось обнаружить монеты античного, римского и византийского периодов. Было принято решение временно приостановить ремонтные работы на этом ограниченном участке, чтобы дать ученым возможность подробно изучить древнее наследие.

Заместитель главы Администрации города Сухум Константин Тарба рассказал о сроках археологических работ и значении находок.

«Ориентировочно отделу историко-культурного наследия было выделено 20 дней, но в связи с погодными условиями, возможно, это время немного затянется», – пояснил он, отвечая на вопрос о том, до какого числа участок набережной останется закрытым.

По его словам, обнаруженные артефакты имеют колоссальное значение для Абхазии.

«Это наша многовековая история. Это говорит о том, кто мы, откуда произошли, кто сюда приплывал, кто здесь торговал. Мы должны это помнить и передать будущим поколениям», – подчеркнул замглавы города.

Администрация Сухума, являясь инициатором, не препятствует работе ученых, а только активно помогает им.

«Мы не то, что не препятствуем, а являемся инициаторами, насколько это возможно. Мы открыты для таких работ и всегда готовы помочь археологам», – заверил Константин Тарба.

Сегодня в знак поддержки коллектив мэрии вышел на помощь исследователям. Многие пришли с детьми.

Декан исторического факультета Абхазского государственного университета Алик Габелия рассказал, что подобные находки уже фиксировались в 50-е годы прошлого века, когда также велось благоустройство набережной. Однако тогда возможности для глубоких исследований не было, и работы проводились поверхностно. Сейчас ситуация иная: археологи получили доступ к культурному слою.

«Мы видим понимание со стороны чиновников и строителей. Есть понимание, что необходимо прийти к компромиссу и сохранить все для будущих поколений. Для детей, которые сейчас помогают нам, важно, чтобы они запомнили: они были частью этой истории», – отметил Габелия.

Он также сообщил о первых результатах раскопок. Помимо крепостных сооружений, найдены фрагменты керамики и около 20 монет различной чеканки – константинопольской, византийской, римской. Это важнейший материал для датировки и понимания торгово-экономических связей древнего населения.

Все найденные экспонаты, как только завершится их изучение, будут переданы в отдел историко-культурного наследия. Более того, Администрация города совместно с Министерством культуры прорабатывает возможность создания выставки, чтобы жители и гости столицы могли увидеть уникальные предметы, обнаруженные при раскопках.

Администрация Сухума продолжит оказывать содействие археологам, стремясь найти баланс между масштабным благоустройством и сохранением богатейшего исторического наследия столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 10 марта 2026 18:41

