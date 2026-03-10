 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
КРАЖИ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 10 марта 2026 18:41
Сухум. 10 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Преступления имущественного характера, имевшие место в Очамчырском районе, раскрыты сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском ОУР Очамчырского РОВД.

Установлены подозреваемые: житель села Арасадзыхь Очамчырского района Маландзия Данил Русланович, 2006 г.р., и житель г. Ткуарчал Маландзия Демис Роландиевич, 2002 г.р.

В отношении обеих возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 155, пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 155 через ч. 3 ст. 29, пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 155 и ч. 1 ст. 164 УК РА.

А именно, согласно материалам уголовного дела, подозреваемые, находясь по ул. Лабахуа в г. Очамчыра, проникли в автомобиль ГАЗ-24, двигатель которого завели путем замыкания проводов зажигания, и похитили автотранспортное средство. На угнанном автомобиле злоумышленники проследовали в с. Гуп к продуктовому магазину, где, разбив фасадную камеру видеонаблюдения, попытались при помощи молотка взломать банкомат КБ «Универсал-банка» с целью хищения денежных средств, но не смогли довести свой умысел до конца по независящим от них обстоятельствам. Услышав звук приближающегося автотранспортного средства, Данил и Демис Маландзия, опасаясь быть застигнутыми, покинули место преступления.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, последние совершили кражу столовых наборов, канцелярских и хозяйственных товаров на сумму 49800 рублей и денежных средств в размере 200 рублей из торгового ларька также в с. Гуп Очамчырского района.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали Маландзия Данила. В отношении второго соучастника преступления – Демиса Маландзия – приняты меры по установлению места нахождения и его задержанию. Расследование уголовного дела проводит группа дознания ОВД по Очамчырскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 10 марта 2026 18:47

