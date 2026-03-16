ОТРЕМОНТИРОВАНА СМОТРОВАЯ РУБКА НА СТОЛИЧНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Новости Понедельник, 16 марта 2026 18:31
Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум завершила работы по ремонту смотровой рубки, расположенной на набережной Махаджиров.
Специалистами были проведены работы по демонтажу старых элементов, расчистке поверхностей и покраске в соответствии с историческим обликом набережной.
