ВЕРХОВНЫЙ СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРОРА О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА КАНА КВАРЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Коллегией из трех судей Верховного суда Республики Абхазия, под председательством судьи Авидзба М.З., судей Берулава Б.О., Тарба О.Р., рассмотрено и удовлетворено представление генерального прокурора, государственного советника юстиции 2 класса Агрба А.Н. о даче заключения о наличии в действиях депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва Кварчия Кана Валерьевича признаков преступления, предусмотренного статьей 113 (угроза убийством) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В соответствии с нормами уголовного-процессуального кодекса РА, после вступления в силу вышеуказанного заключения, оно с материалами дела будет направлено в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия для получения согласия на привлечение Кварчия К.В. в качестве обвиняемого в рамках ранее возбужденного прокуратурой г. Сухум уголовного дела №325/816, по событиям, имевшим место 05 ноября 2025 года в офисе редакции газеты «Абхазский вестник», расположенном по адресу: город Сухум, улица Абазинская, строение №36.