 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЕРХОВНЫЙ СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРОРА О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА КАНА КВАРЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Новости Вторник, 17 марта 2026 16:15
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Коллегией из трех судей Верховного суда Республики Абхазия, под председательством судьи Авидзба М.З., судей Берулава Б.О., Тарба О.Р., рассмотрено и удовлетворено представление генерального прокурора, государственного советника юстиции 2 класса Агрба А.Н. о даче заключения о наличии в действиях депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва Кварчия Кана Валерьевича признаков преступления, предусмотренного статьей 113 (угроза убийством) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В соответствии с нормами уголовного-процессуального кодекса РА, после вступления в силу вышеуказанного заключения, оно с материалами дела будет направлено в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия для получения согласия на привлечение Кварчия К.В. в качестве обвиняемого в рамках ранее возбужденного прокуратурой г. Сухум уголовного дела №325/816, по событиям, имевшим место 05 ноября 2025 года в офисе редакции газеты «Абхазский вестник», расположенном по адресу: город Сухум, улица Абазинская, строение №36.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 17 марта 2026 16:17

Последнее от Super User

« ОТРЕМОНТИРОВАНА СМОТРОВАЯ РУБКА НА СТОЛИЧНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬ – ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ: ГЛАВА ГОСУДАРСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.