Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ: ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

Новости Вторник, 17 марта 2026 16:17
Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Обеспечение безопасности страны является высшим приоритетом для государства, и ежедневная работа в этом направлении продолжается, сказал президент Бадра Гунба в интервью медиа-проекту «Ҳара».

Президент отметил, что благодаря системам радиоэлектронного перехвата удалось отреагировать на угрозу атаки беспилотников, имевшей место 5 марта.

«Это стало возможным благодаря новым возможностям как Вооруженных сил Абхазии, так и в рамках военного сотрудничества с Россией», – отметил президент.

Гунба подчеркнул, что для Абхазии безопасность в воздушном пространстве находится в фокусе внимания.

«Мы будем продолжать совершенствовать системы безопасности, в том числе и в воздухе, во взаимодействии с нашими коллегами», заявил Гунба.

Он также отметил растущую сложность современных вызовов в сфере безопасности, подчеркнув, что даже значительные инвестиции не всегда гарантируют защиту в условиях появления новых методов ведения войны.

Гунба подчеркнул необходимость извлечения уроков из текущей международной обстановки и адаптации к новым условиям.

Другие материалы в этой категории: « ВЕРХОВНЫЙ СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРОРА О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ ДЕПУТАТА КАНА КВАРЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БАДРА ГУНБА О СИТУАЦИИ С ВЫДАЧЕЙ РОССИЙСКИХ ВНУТРЕННИХ ПАСПОРТОВ И ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ »
