БЕЗОПАСНОСТЬ – ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ: ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Обеспечение безопасности страны является высшим приоритетом для государства, и ежедневная работа в этом направлении продолжается, сказал президент Бадра Гунба в интервью медиа-проекту «Ҳара».
Президент отметил, что благодаря системам радиоэлектронного перехвата удалось отреагировать на угрозу атаки беспилотников, имевшей место 5 марта.
«Это стало возможным благодаря новым возможностям как Вооруженных сил Абхазии, так и в рамках военного сотрудничества с Россией», – отметил президент.
Гунба подчеркнул, что для Абхазии безопасность в воздушном пространстве находится в фокусе внимания.
«Мы будем продолжать совершенствовать системы безопасности, в том числе и в воздухе, во взаимодействии с нашими коллегами», – заявил Гунба.
Он также отметил растущую сложность современных вызовов в сфере безопасности, подчеркнув, что даже значительные инвестиции не всегда гарантируют защиту в условиях появления новых методов ведения войны.
Гунба подчеркнул необходимость извлечения уроков из текущей международной обстановки и адаптации к новым условиям.
