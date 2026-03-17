БАДРА ГУНБА О СИТУАЦИИ С ВЫДАЧЕЙ РОССИЙСКИХ ВНУТРЕННИХ ПАСПОРТОВ И ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба пояснил ситуацию с выдачей российских внутренних паспортов и водительских удостоверений на территории Абхазии. По его словам, основная цель этой инициативы – удобство для граждан Абхазии, многие из которых также являются гражданами России.

«Безусловно, это делается в первую очередь ради удобства наших граждан. Понятно, что российскими внутренними паспортами на территории Абхазии пользоваться не будут. Однако, учитывая, что большая часть наших граждан также являются гражданами Российской Федерации, этот документ должен помочь им на территории России», – сказал Гунба в интервью медиа-проекту «Ҳара».

Он подчеркнул, что внутренний российский паспорт необходим для получения некоторых государственных услуг в России, особенно в таких областях, как здравоохранение.

«Многие наши соотечественники ездили в Россию, чтобы получить внутренний российский паспорт, потому что страховой полис не всегда позволяет получить необходимые медицинские услуги бесплатно», – добавил президент. Также он упомянул, что реабилитация детей-инвалидов в России часто требует наличия внутреннего паспорта.

Касаясь вопроса о законности выдачи российских документов в Абхазии, Гунба выразил несогласие с обвинениями в незаконности этой практики.

«Поднимать вопрос и утверждать, что выдача российских документов в Абхазии незаконна, неправильно. Мы же все занимаемся одним общим делом, и у нас общая ответственность», – подчеркнул он.

Относительно российских водительских удостоверений Гунба заявил, что граждане Абхазии, которые также являются гражданами России, должны следовать российским нормам.

«Наших граждан нельзя вводить в заблуждение, говоря, что это неуважение к нашей стране и гражданам. Конечно, граждане должны использовать национальные водительские удостоверения. Но когда человек является гражданином Российской Федерации, там действуют свои нормы и требования», – пояснил он.

По мнению президента, это правило справедливо и применяется ко всем гражданам России, вне зависимости от страны проживания.