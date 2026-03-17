ПРЕЗИДЕНТ О СКАНДАЛЕ ВОКРУГ РОССИЙСКИХ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. «Этот скандал используется в рамках политических дискуссий. Это одна из тем, которая сегодня активно обсуждается в нашем обществе, особенно оппозиционными деятелями. Но я бы хотел всё-таки быть объективным в этой истории», – сказал Гунба в интервью медиапроекту «Ҳара».

По его словам, деятельность политтехнологов в Абхазии – не новшество.

«Они появились здесь не впервые. Судя по всему – признаюсь, ранее я не знал всех деталей, – политтехнологи присутствовали практически на всех выборах и во всех штабах. Что касается действий специалистов, нанимаемых из-за пределов нашей страны… Не мне давать им оценку, но любые нарушения закона, в том числе со стороны политтехнологов, должны пресекаться. Вы знаете, что прокуратурой города Сухума возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц. Уверен, правоохранительные органы доведут это дело до конца», – отметил он.

Гунба подчеркнул, что считает неверным использование бренда «Команда Абхазии» в рамках выборов в органы местного самоуправления.

«Мы задумывали этот проект совместно с нашими российскими коллегами, в частности с Сергеем Владиленовичем Кириенко. Мы уделили огромное количество времени созданию этой команды. На мой взгляд, она должна быть кадровым резервом. Ряд ключевых назначений я осуществлял именно по итогам конкурса «Команда Абхазии», и я воспринимаю этот проект как потенциал для развития страны.

Я слышал манипуляции наших оппонентов: «Почему «Команда Абхазии»? Мы все – команда Абхазии». Но это название объединяет группу лиц, которая формировалась не по политическим мотивам. Более 3 000 заявок – показатель того, что люди поверили в возможность честного конкурсного отбора. Я бы хотел, чтобы проект сохранял именно такой имидж и не участвовал в политических процессах.

Понимаю, почему это произошло на текущих выборах: многие кандидаты в депутаты районных и городских собраний были активными участниками нашего проекта. Вероятно, желание показать свой потенциал и побудило их использовать этот бренд. Но повторюсь: для меня «Команда Абхазии» – это прежде всего кадровый проект, дающий соотечественникам возможность реализовать себя на государственной службе», – резюмировал Гунба.