 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ О СКАНДАЛЕ ВОКРУГ РОССИЙСКИХ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ

Вторник, 17 марта 2026 16:23
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ О СКАНДАЛЕ ВОКРУГ РОССИЙСКИХ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. «Этот скандал используется в рамках политических дискуссий. Это одна из тем, которая сегодня активно обсуждается в нашем обществе, особенно оппозиционными деятелями. Но я бы хотел всё-таки быть объективным в этой истории», – сказал Гунба в интервью медиапроекту «Ҳара».

По его словам, деятельность политтехнологов в Абхазии – не новшество.

«Они появились здесь не впервые. Судя по всему – признаюсь, ранее я не знал всех деталей, – политтехнологи присутствовали практически на всех выборах и во всех штабах. Что касается действий специалистов, нанимаемых из-за пределов нашей страны… Не мне давать им оценку, но любые нарушения закона, в том числе со стороны политтехнологов, должны пресекаться. Вы знаете, что прокуратурой города Сухума возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц. Уверен, правоохранительные органы доведут это дело до конца», – отметил он.

Гунба подчеркнул, что считает неверным использование бренда «Команда Абхазии» в рамках выборов в органы местного самоуправления.

«Мы задумывали этот проект совместно с нашими российскими коллегами, в частности с Сергеем Владиленовичем Кириенко. Мы уделили огромное количество времени созданию этой команды. На мой взгляд, она должна быть кадровым резервом. Ряд ключевых назначений я осуществлял именно по итогам конкурса «Команда Абхазии», и я воспринимаю этот проект как потенциал для развития страны.

Я слышал манипуляции наших оппонентов: «Почему «Команда Абхазии»? Мы все – команда Абхазии». Но это название объединяет группу лиц, которая формировалась не по политическим мотивам. Более 3 000 заявок – показатель того, что люди поверили в возможность честного конкурсного отбора. Я бы хотел, чтобы проект сохранял именно такой имидж и не участвовал в политических процессах.

Понимаю, почему это произошло на текущих выборах: многие кандидаты в депутаты районных и городских собраний были активными участниками нашего проекта. Вероятно, желание показать свой потенциал и побудило их использовать этот бренд. Но повторюсь: для меня «Команда Абхазии» – это прежде всего кадровый проект, дающий соотечественникам возможность реализовать себя на государственной службе», – резюмировал Гунба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 17 марта 2026 16:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА О СИТУАЦИИ С ВЫДАЧЕЙ РОССИЙСКИХ ВНУТРЕННИХ ПАСПОРТОВ И ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ИЗ ХМАО ВОЗОБНОВЛЯЮТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ В АБХАЗИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.