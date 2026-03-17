ИЗ ХМАО ВОЗОБНОВЛЯЮТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ В АБХАЗИЮ

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы из Ханты-Мансийска в Сухум. Полеты стартуют с 25 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и субботам. Перелеты запланированы на самолетах Bombardier CRJ100/200 вместимостью до 50 пассажиров. Время в пути составит около 6 часов с технической посадкой в Саратове.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 7 511 рублей с учетом багажа до 10 кг. Количество мест по минимальному тарифу ограничено. «Маршрут оказался востребованным у пассажиров, поэтому в этом сезоне мы начинаем полеты раньше – уже с конца апреля», – отметил директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании Ростислав Петров.

Ранее такие рейсы выполнялись только в летний период. Возобновление направления позволит жителям Югры удобнее планировать поездки на черноморское побережье.