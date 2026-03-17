ДРЕВНИЙ ХРАМ В ПИЦУНДЕ ОБРЕЛ НОВОЕ СИЯНИЕ

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В историческом центре Пицунды включили художественную подсветку храма Успения Пресвятой Богородицы. Это уже шестой объект проекта «Свет культуры в каждом штрихе», который реализует АНО «Команда Абхазии». Ранее аналогичные системы освещения были смонтированы в сельских храмах Мыку и Пакуащ, в знаменитом Бедийском соборе, административном здании в Очамчире и Доме культуры города Гал.

Цель инициативы – подчеркнуть красоту и величие исторического наследия республики в вечернее время.

«Концепция подсветки Пицундского храма отличается тем, что он выполняет не только религиозную функцию, но и является концертной площадкой. Проект продолжается – уже начаты работы по художественной подсветке железнодорожного вокзала в городе Гудаута», – сообщила руководитель проекта «Свет культуры в каждом штрихе» Анжелика Вартикян.

Специалисты подчеркивают, что такая подсветка не просто освещает фасад, но и выделяет уникальные архитектурные детали, подчеркивая историческую ценность строения в темное время суток.

