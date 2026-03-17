В ГАГРЕ РАСКРЫТА КРАЖА ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Обвинение в краже платежного терминала у офиса «Сбербанка Абхазии» предъявлено Цкуа Баталу Отариевичу, 1989 года рождения, жителю города Гагра и Гогохия Зурико Емзариевичу, 1993 года рождения. На камере уличного видеонаблюдения преступление зафиксировано и, как не старались скрыть свои лица злоумышленники, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району.

Имея преступный умысел на хищение чужого имущества, предварительно открутив крепежные болты платежного терминала, установленного в городе Гагра по улице Абазгаа, Цкуа Батал, группой лиц по предварительному сговору с временно проживающим в Гагре уроженцем города Гал Гогохия Зурико, подогнали автомобиль УАЗ к офису «Сбербанка Абхазии» по данному адресу, и, загрузив в багажное отделение устройство приема платежей, скрылись с места преступления.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники милиции обнаружили увязший в песке автомобиль и разбитый терминал стоимостью 115.000 рублей, в котором содержались денежные средства в размере 261.250 рублей, в пляжной зоне по улице Лакоба в районе «Колхиды». Часть похищенных денежных средств изъята при личном досмотре задержанного Цкуа Батала.

Своими преступными деяниями обвиняемые нанесли потерпевшей стороне ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 376.250 рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 155 УК РА, проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району. Обвиняемые санкционированы к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.