ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ ПЕРЕДАН ОСУЖДЁННЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В соответствии с Договором между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы от 28 мая 2015 года, а также нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия завершена процедура передачи гражданина Республики Абхазия Бения Д.Д., осуждённого судом на территории Российской Федерации, для дальнейшего отбывания наказания на родине.
Бения Д.Д., отбывавший наказание в Российской Федерации за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, продолжит отбывать назначенный судом срок лишения свободы в исправительном учреждении на территории Республики Абхазия.
Перевод осуждённых для отбывания наказания в государство гражданской принадлежности осуществляется в целях их социальной реабилитации, сохранения социальных связей и последующей успешной интеграции в общество после освобождения.
