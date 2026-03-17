ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ ПЕРЕДАН ОСУЖДЁННЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В соответствии с Договором между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы от 28 мая 2015 года, а также нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия завершена процедура передачи гражданина Республики Абхазия Бения Д.Д., осуждённого судом на территории Российской Федерации, для дальнейшего отбывания наказания на родине.