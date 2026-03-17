ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В ЖЕНЕВУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 66-ОМ РАУНДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ
Новости Вторник, 17 марта 2026 16:38
Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Олегом Барциц, прибыла в Женеву для участия в 66-ом раунде Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
В состав делегации входят: замминистра Одиссей Бигвава, сотрудники МИД Лаша Авидзба, Артур Гагулия, Сария Джопуа и сотрудник Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Кан Тания.
- БАДРА ГУНБА: ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ЕДИНА ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН – ЭТО ПОСТРОЕНИЕ СИЛЬНОГО СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА С РАВНЫМИ ПРАВАМИ И УСЛОВИЯМИ ДЛЯ КАЖДОГО
- БАДРА ГУНБА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ВОКРУГ АБХАЗО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ НЕДОПУСТИМЫ
- БАДРА ГУНБА: ИЗ-ЗА ЛИЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ АМБИЦИЙ НЕЛЬЗЯ ВВЕРГАТЬ СТРАНУ В ТЯЖЁЛЫЕ И РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- БАДРА ГУНБА: ИДЕОЛОГИЯ АБХАЗИИ – ЭТО ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВА И СОХРАНЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА
- ГРАЖДАНИН РОССИИ ИЛЬЯ КОЛЕРОВ ПЕРЕДАН РОССИЙСКИМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ