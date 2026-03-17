ГРАЖДАНИН РОССИИ ИЛЬЯ КОЛЕРОВ ПЕРЕДАН РОССИЙСКИМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД Республики Абхазия был задержан гражданин России Колеров Илья Андреевич, 1966 года рождения, уроженец г. Москвы. Задержание произведено в рамках исполнения решения генерального прокурора Республики Абхазия о выдаче Колерова И.А. для привлечения его к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

Ранее Генеральной прокуратурой Республики Абхазия был рассмотрен и удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Колерова И.А. На родине он обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

17 марта 2026 года решение Генеральной прокуратуры Республики Абхазия о выдаче исполнено в полном объеме, задержанный передан представителям компетентных органов Российской Федерации для дальнейшего этапирования и проведения следственных действий.