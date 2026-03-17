 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГРАЖДАНИН РОССИИ ИЛЬЯ КОЛЕРОВ ПЕРЕДАН РОССИЙСКИМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

Вторник, 17 марта 2026 17:41
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД Республики Абхазия был задержан гражданин России Колеров Илья Андреевич, 1966 года рождения, уроженец г. Москвы. Задержание произведено в рамках исполнения решения генерального прокурора Республики Абхазия о выдаче Колерова И.А. для привлечения его к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

Ранее Генеральной прокуратурой Республики Абхазия был рассмотрен и удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Колерова И.А. На родине он обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

17 марта 2026 года решение Генеральной прокуратуры Республики Абхазия о выдаче исполнено в полном объеме, задержанный передан представителям компетентных органов Российской Федерации для дальнейшего этапирования и проведения следственных действий.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 17 марта 2026 17:42

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.