БАДРА ГУНБА: ИДЕОЛОГИЯ АБХАЗИИ – ЭТО ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВА И СОХРАНЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба считает, что идеология Абхазии – это защита государства и сохранение родного языка. Говоря в интервью медиапроекту «Ҳара» о государственной идеологии, он подчеркнул, что в ключевых вопросах народ Абхазии сохраняет единство.

«Я бы сосредоточил внимание на том, что выстраивание идеологии диктует само время. Мы свой путь уже определили, и общество в этом вопросе солидарно. Главное для нас и для выживания этноса — защита государства, в котором мы можем жить и развиваться. На мой взгляд, именно вокруг этой цели и должна строиться вся система ценностей», – заявил Бадра Гунба.

По словам президента, укрепление государственности невозможно без решения задач развития экономики, повышения обороноспособности и создания эффективных социальных институтов. Однако он признал, что современная Абхазия пока не обладает достаточными ресурсами, чтобы справляться с системными вызовами в одиночку.

В качестве примера Гунба привел ситуацию в энергетике: «Вспомните конец 2024 года, когда страна оставалась без света по 10 часов в сутки. В таких условиях государство существовать не может. Эти проблемы никуда не делись, и самостоятельно решить их мы не сможем: создание дополнительной генерации и обеспечение безопасности требуют многомиллиардных вложений».

В связи с этим Бадра Гунба назвал опору на помощь Российской Федерации не просто правильным, а стратегически необходимым решением – «окном возможностей», которое нужно использовать для укрепления фундамента страны.

Он подчеркнул, что вектор развития остается неизменным со времен первого президента Владислава Ардзинба: это независимость, в рамках которой народ может развиваться. При этом политический суверенитет, по мнению Гунба, не может быть самоцелью без культурного наполнения:

«Там, где нет абхазского языка, где не звучит родная речь и утрачена культура, простое удержание территории или численности населения теряет смысл. Мы обязаны сделать так, чтобы наши самобытность и язык были защищены. Именно это и должно стать идеологией поколения, ответственного за будущее».