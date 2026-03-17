БАДРА ГУНБА: ИЗ-ЗА ЛИЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ АМБИЦИЙ НЕЛЬЗЯ ВВЕРГАТЬ СТРАНУ В ТЯЖЁЛЫЕ И РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба не считает, что у него с одним из лидеров оппозиции Адгуром Ардзинба «непримиримые сложности».
«Я задаюсь вопросом, какие непримиримые сложности могут быть в наших отношениях с Адгуром Ардзинба и в обществе в целом? Однако, к сожалению, реальность такова, что в политической борьбе часто применяются недопустимые методы. Хотелось бы избежать этого. Что касается моих отношений с Адгуром Амирановичем, мы представляем одно поколение, давно знаем друг друга и ощущаем свою ответственность перед обществом как представители современного поколения политиков», – сказал президент Бадра Гунба в интервью медиапроекту «Ҳара».
Глава государства считает недопустимым из-за личных политических амбиций ввергать страну в тяжёлые и разрушительные процессы.
«Зачем нам страна и власть, если общество будет доведено до крайности? Мы хорошо осознаем, что наша импульсивность и эмоциональные реакции могут привести к серьёзным последствиям. Я не могу быть «детонатором» этих процессов. Уверен, что Адгур Амиранович и я осознаём эту ответственность. Конечно, в пылу политической борьбы во время предвыборной кампании возникает давление и напряжение со стороны сторонников, и зачастую их могут не устраивать те или иные действия. Это может восприниматься как слабость, но это - проявление высокой степени ответственности. Что касается назначений на те или иные должности, я считаю, что не стоит делить портфели по политическим принципам», – сказал он.
