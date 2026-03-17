ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Новости Вторник, 17 марта 2026 17:49
БАДРА ГУНБА: ИЗ-ЗА ЛИЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ АМБИЦИЙ НЕЛЬЗЯ ВВЕРГАТЬ СТРАНУ В ТЯЖЁЛЫЕ И РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба не считает, что у него с одним из лидеров оппозиции Адгуром Ардзинба «непримиримые сложности».

«Я задаюсь вопросом, какие непримиримые сложности могут быть в наших отношениях с Адгуром Ардзинба и в обществе в целом? Однако, к сожалению, реальность такова, что в политической борьбе часто применяются недопустимые методы. Хотелось бы избежать этого. Что касается моих отношений с Адгуром Амирановичем, мы представляем одно поколение, давно знаем друг друга и ощущаем свою ответственность перед обществом как представители современного поколения политиков», – сказал президент Бадра Гунба в интервью медиапроекту «Ҳара».

Глава государства считает недопустимым из-за личных политических амбиций ввергать страну в тяжёлые и разрушительные процессы.

«Зачем нам страна и власть, если общество будет доведено до крайности? Мы хорошо осознаем, что наша импульсивность и эмоциональные реакции могут привести к серьёзным последствиям. Я не могу быть «детонатором» этих процессов. Уверен, что Адгур Амиранович и я осознаём эту ответственность. Конечно, в пылу политической борьбы во время предвыборной кампании возникает давление и напряжение со стороны сторонников, и зачастую их могут не устраивать те или иные действия. Это может восприниматься как слабость, но это - проявление высокой степени ответственности. Что касается назначений на те или иные должности, я считаю, что не стоит делить портфели по политическим принципам», – сказал он.

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА: ИДЕОЛОГИЯ АБХАЗИИ – ЭТО ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВА И СОХРАНЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА БАДРА ГУНБА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ВОКРУГ АБХАЗО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ НЕДОПУСТИМЫ »
