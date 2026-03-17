БАДРА ГУНБА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ВОКРУГ АБХАЗО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ НЕДОПУСТИМЫ

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба считает недопустимыми политические манипуляции вокруг абхазо-российских отношений. Затрагивая в интервью медиапроекту «Ҳара» тему того, что абхазо-российские отношения часто становятся инструментом внутренней политической борьбы, глава государства подчеркнул: многие не осознают рисков подобного подхода. По его мнению, крайне важно пресекать подобные манипуляции и выработать конкретные шаги, чтобы стратегическое партнерство больше не использовалось в узкополитических целях.

«Эта проблема уже заметна не только внутри республики, но и российским коллегам. Возникающие сложности – это исключительно внутренние проблемы Абхазии, и втягивать отношения с Россией в эти распри неправильно и несправедливо».

Президент выразил уверенность, что сотрудничество с Россией – это возможность для страны выйти на траекторию самостоятельного развития. В качестве негативного примера манипуляций он привел сообщения в СМИ о заходе российского судна (типа «Комета»), которые подавались как ущемление прав местных судовладельцев. Бадра Гунба назвал такие интерпретации нечестными и неэтичными, особенно в контексте развития стратегически важного для страны морского сообщения между Сочи и Сухумом. Аналогичные спекуляции, по его словам, сопровождали и проект восстановления аэропорта.

Глава государства особо отметил, что лидеры общественного мнения обязаны нести ответственность за каждое слово, касающееся отношений с РФ. Вопросы лишения Абхазии суверенитета никогда не обсуждались и не будут обсуждаться. Напротив, на встречах с Владимиром Путиным речь идет исключительно об укреплении государственности и поддержке Абхазии как самостоятельного субъекта, поскольку её статус был завоеван ценой тысяч жизней.