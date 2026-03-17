ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
БАДРА ГУНБА: ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ЕДИНА ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН – ЭТО ПОСТРОЕНИЕ СИЛЬНОГО СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА С РАВНЫМИ ПРАВАМИ И УСЛОВИЯМИ ДЛЯ КАЖДОГО

Новости Вторник, 17 марта 2026 17:54
Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент прокомментировал в интервью медиапроекту «Ҳара» вопросы консолидации абхазского общества, подчеркнув, что стремление к единству было ключевым пунктом еще в его предвыборной программе. По его мнению, вопреки распространенным опасениям, общество не разделено глубоким расколом в фундаментальных вопросах. Глава государства убежден, что общая цель едина для всех граждан – это построение сильного современного государства с равными правами и условиями для каждого.

Отвечая на предложения о создании коалиций ради политического согласия (включая инициативы о назначении оппонентов на высокие государственные посты), Президент выразил категорическое несогласие с таким подходом. Он подчеркнул, что объединение не должно основываться на кулуарных договоренностях:

«Мы не должны объединяться исключительно ради политических сделок. Общество должны объединять равные права, верховенство закона и правопорядок».

Президент также отметил, что стабильность, достигнутая за счет распределения должностей между «активными деятелями», не является государственным подходом. По его словам, мировая практика не знает примеров стран, которые успешно развивались бы, опираясь исключительно на политические балансы. Его приоритетом остается привлечение в команду профессионалов, способных решать конкретные задачи, а не «профессиональных политиков».

Глава государства выразил полную поддержку созданию новых дискуссионных площадок для открытого обсуждения насущных проблем. Он сообщил, что по итогам встреч с общественными организациями была выработана идея создания консультативного органа при президенте. В его работе предполагается участие представителей различных партий и движений, включая оппозиционные.

«Нам предстоит решать государственные задачи вместе. Учитывая небольшое население страны и ограниченный кадровый потенциал, отказываться от части общества – это ошибка, и я не пойду по такому пути», – заявил президент.

Он добавил, что регулярно проводит встречи с оппонентами, в том числе в неформальной обстановке, и всегда готов к конструктивному диалогу. Для главы государства принципиально важно слышать объективную критику и учитывать её при принятии государственных решений.

« БАДРА ГУНБА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ВОКРУГ АБХАЗО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ НЕДОПУСТИМЫ
